Тинькофф банк отменил выплату купона по еще одному выпуску "вечных" евробондов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Тинькофф банк отменил выплату купона по еще одному выпуску "вечных" субординированных еврооблигаций, следует из сообщения компании-эмитента TCS Finance DAC.

Согласно сообщению, 7 марта банк уведомил TCS Finance об отмене выплаты купона в размере $9 млн, которая приходилась на 20 марта. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2021 году. Ставка купона по нему составляет 6%, выплаты производятся каждые три месяца.

Ранее Тинькофф банк отменил выплату купона в марте по другому выпуску бессрочных еврооблигаций, он был размещен в 2017 году. Осуществить платеж по этому выпуску банк должен был 15 марта. В пресс-службе кредитной организации "Интерфаксу" тогда сообщили, что банк решил пропустить одну выплату, "чтобы провести дополнительную работу для учета интересов всех инвесторов, в том числе находящихся вне России".

Первоначальный объем выпуска, размещенного в 2017 году, составлял $300 млн, выпуска, размещенного в 2021 году, - $600 млн. В конце октября прошлого года Тинькофф банк сообщал, что на его балансе находятся выкупленные еврооблигации этих выпусков на $80,65 млн (26,9% выпуска) и $157,8 млн (26,3%) соответственно.

До сих пор Тинькофф банк не заявлял о каких-либо проблемах с проведением выплат по евробондам. В августе группа сообщала, что произведет раздельную выплату сентябрьских купонов по обоим выпускам, рассчитавшись с резидентами РФ в рублях через локальных платежных агентов в соответствии с действующим российским законодательством.

Купоны во всех бессрочных банковских еврооблигациях могут быть отменены эмитентом без всякой причины, при этом отменённые купоны не аккумулируются - то есть не будут выплачены держателям в будущем, писали в своем обзоре аналитики "Ренессанс Капитала". Также при приостановлении начисления купонов по "вечным" евробондам банки не могут выплачивать дивиденды, отмечалось в обзоре.

Тинькофф банк 25 февраля был включен в санкционные списки ЕС.