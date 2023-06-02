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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Тинькофф банк вновь отменил выплату купона по "вечным" евробондам

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк вновь отменил выплату купона по "вечным" субординированным еврооблигациям – июньский платеж будет пропущен.

Согласно сообщению компании-эмитента, TCS Finance DAC, 31 мая банк уведомил ее об отмене выплаты купона, которая приходилась на 15 июня. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2017 году. Текущая ставка купона по нему составляет 11,002%, выплаты производятся каждые три месяца.

Условия выпусков "вечных" еврооблигаций позволяют банкам приостанавливать выплату купонов по собственному усмотрению. Тинькофф три месяца назад уже отменял купонный платеж по этому выпуску, а также по еще одному выпуску "вечных" еврооблигаций, размещенному в 2021 году (очередной купон по нему приходится на 20 июня). Тогда в пресс-службе кредитной организации "Интерфаксу" сообщили, что банк решил пропустить выплаты, "чтобы провести дополнительную работу для учета интересов всех инвесторов, в том числе находящихся вне России".

Первоначальный объем выпуска, размещенного в 2017 году, составлял $300 млн, выпуска, размещенного в 2021 году, – $600 млн. В конце октября прошлого года Тинькофф банк сообщал, что на его балансе находятся выкупленные еврооблигации этих выпусков на $80,65 млн (26,9% выпуска) и $157,8 млн (26,3%) соответственно.

Тинькофф банк 25 февраля был включен в санкционные списки ЕС. С 18 мая банк также находится под санкциями Великобритании.

Тинькофф банк
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