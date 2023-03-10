Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,9-1%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась в район $81 за баррель) из-за негативных сигналов из банковского сектора США в связи с ужесточением монетарной политики Федрезерва; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,9-1%, при этом подросли акции Мосбиржи благодаря сильному финотчету по МСФО за 2022 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2270,54 пункта (-0,9%), индекс РТС - 941,72 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 75,9 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,4%), акции UC Rusal (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%), "НЛМК" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), "АЛРОСА" (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "ММК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,3%).

Московская биржа по итогам 2022 года получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей), говорится в сообщении биржи.

В пресс-релизе не раскрыта информация о чистой прибыли за четвертый квартал, но, если исходить из ранее опубликованных данных (по итогам 9 месяцев - 25,1 млрд рублей), в последнем квартале 2022 года чистая прибыль могла составить 11,2 млрд рублей. В четвертом квартале 2021 года она составляла 7,6 млрд рублей, таким образом рост составил 47%.

Комментарии аналитиков

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что рынок акций РФ в пятницу продолжит коррекцию вниз. Ближайшим уровнем, куда может опуститься индекс МосБиржи, выступает отметка 2250 пунктов. Основной негативный момент – ухудшающийся внешний фон и отсутствие идей для покупок, что выливается в продажи ликвидных бумаг и откат индексов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на ход торгов рынка акций также негативно влияет геополитика, а в преддверии выходных покупатели займут выжидательную позицию. В США в пятницу выйдут важные статданные по рынку труда за февраль – число рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, средняя динамика заработных плат. Вероятно, эта статистика может повлиять на мартовское решение ФРС по ключевой ставке.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что страхи более высоких ставок продолжат контролировать рынки.

Внешний фон утром в пятницу негативный: азиатские рынки снижаются под влиянием американских торгов и собственных страхов. Статистика за февраль в Китае не дает однозначного ответа на эффективность восстановления после коронавирусных ограничений. В США начинает расти недоверие к сфере криптоактивов и просто банков. Администрация президента США Байдена пугает рынок новыми налогами. В остальном тревожные настроения сохранятся в пятницу до публикации статистики по рынку труда в США – если она окажется существенно лучше ожиданий, то опасения более высоких ставок ФРС только усилятся. Отечественный рынок акций вряд ли сможет показать рост на таком тревожном фоне, считает аналитик.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций упали на 1,7-2,1% во главе с Nasdaq вслед за обвалом котировок акций финансовых компаний на фоне сигналов, что представители сектора начали ощущать на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США.

Индекс KBW Bank, в расчет которого входят акции 24 американских банков, упал более чем на 7% - максимально с июня 2020 года. Лидером снижения стали бумаги SVB Financial Group (-61%), материнской компании Silicon Valley Bank.

SVB Financial днем ранее сообщила об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате чего зафиксировала убыток в $1,8 млрд. Финкомпания также сообщила о намерении разместить акции на $2,25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков.

Silicon Valley Bank, основную часть клиентов которого составляют стартапы, получавшие финансирование от венчурных инвесторов, быстро наращивал операции в период низких процентных ставок в США. Теперь, однако, банк испытывает серьезные трудности в связи со спадом венчурного финансирования, проблемами у его клиентов, а также потерями по инвестициям, сделанными им в период минимальных процентных ставок.

Также упали акции крупнейших банков США: Bank of America (-6,2%), Wells Fargo (-6,2%), JPMorgan (-5,4%).

Дополнительным негативом для финансового сектора стало решение Silvergate Capital Corp. ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Бумаги Silvergate Capital в четверг упали более чем на 42%.

В начале торгов рынок акций США поднимался вслед за публикацией данных Минтруда, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки, отмечает Market Watch.

В Азии в пятницу также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).

В пятницу Банк Японии ожидаемо не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое стало последним для главы ЦБ Харухико Куроды, возглавляющего банк с 2013 года.

Парламент Японии на этой неделе утвердил на пост следующего главы ЦБ Кадзуо Уэду, он возглавит Банк Японии 8 апреля, когда истечет срок полномочий Куроды. Следующее заседание ЦБ состоится 27-28 апреля.

Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Решение было принято единогласно. Он станет главой государства в третий раз подряд, что стало возможным в связи с внесенными в 2018 году изменениями в Конституцию.

В пятницу Минтруда США обнародует данные о безработице в стране за февраль. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 205 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,4%.

Сильные данные по рынку труда могут стать важным аргументом для Федрезерва в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании, пишет MarketWatch. Рынок в целом ожидает именно такого сценария, хотя еще на прошлой неделе консенсус-прогнозы предусматривали подъем всего на 25 б.п.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются четвертую сессию подряд на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС); цена Brent находится на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $80,97 за баррель (-0,8% и -1,3% в четверг), апрельская цена WTI - $74,95 за баррель (-1% и -1,2% накануне).

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.