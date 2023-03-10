В Китае в феврале новое банковское кредитование сократилось в 2,7 раза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Китае в феврале объем нового банковского кредитования в национальной валюте снизился до 1,81 трлн юаней ($260 млрд) по сравнению с рекордными 4,9 трлн юаней в январе, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Несмотря на снижение в 2,7 раза, показатель оказался самым высоким для февраля по крайней мере с 2004 года, отмечает Trading Economics. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что он составит 1,5 трлн юаней.

Спрос на кредиты в Китае остается высоким благодаря общему восстановлению деловой активности вслед за снятием ковидных ограничений, а также мерам поддержки экономики, реализуемым властями страны.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец прошлого месяца был на 11,6% выше, чем годом ранее (11,3% в январе).

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в феврале снизился до 3,16 трлн юаней с 5,98 трлн юаней в январе. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 2,2 трлн юаней.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в феврале вырос на 12,9% в годовом выражении. Эксперты ожидали повышения на 12,5% после подъема на 12,6% в январе.