Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - С 2017 года 3,6 миллионов россиян повысили свои доходы до уровня прожиточного минимума и выше, преодолев порог бедности, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан, и хочу также отметить, что в структуре бедности за 2022 год также отмечено перераспределение доходов населения с высокодоходных групп в низкодоходные", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она напомнила предварительные данные Росстата, согласно которым уровень бедности в IV квартале 2022 года составил 7,9% (в IV квартале 2021 года - 8,5%), а за 2022 год в целом - 10,5%, снизившись на 0,5% по сравнению с 2021 годом. При этом целевым значением на 2022 год были 10,8%, а в 2023 году, согласно утвержденному плану, она должна составить не более 10,1%, отметила Голикова.

"Особо хочу отметить рост в течение всего года денежных доходов у 10% наименее обеспеченного населения. Благодаря мерам именно адресной поддержки и доведения доходов до уровня прожиточного минимума среднедушевые доходы у наименее обеспеченного населения выросли в IV квартале 2022 года на 41% в номинальном выражении по сравнению с IV кварталом 2021 года", - добавила вице-премьер.

В то же время при содействии центров занятости в 2022 году были трудоустроены 1 млн 28 тыс. человек, из них почти 254 тыс. - россияне, зарегистрированные в качестве безработных, отметила Голикова.

Как сообщалось, изначально президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5% - ИФ).

В июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.