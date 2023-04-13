Безработица в ОЭСР в феврале осталась на рекордно низких 4,8%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составила 4,8%, не изменившись относительно января. Уровень является рекордно низким за всю историю подсчета показателя.

Количество безработных в странах ОЭСР уменьшилось до 33,197 млн человек с 33,204 млн человек в январе, говорится в сообщении организации. Показатель держится около рекордно низкого уровня, зафиксированного в июле прошлого года.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце осталась на уровне 5,1%, среди мужчин - на уровне 4,6%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) снизился до 10,7% с 10,8%, среди людей от 25 лет и выше - остался на отметке 4,1%.

В еврозоне безработица в феврале осталась на уровне 6,6%, в Европейском союзе - понизилась до 6% с январских 6,1%.

В США безработица в феврале выросла до 3,6% с 3,4%, в Японии - до 2,6% с 2,4%, в Турции - до 10% с 9,8%, в Греции - подскочила до 11,4% с 10,3%.

Тем временем в Австралии показатель снизился до 3,5% с 3,7%, во Франции - до 7% с 7,1%, в Южной Корее - до 2,6% с 2,9%, в Испании - до 12,8% с 13%.

В Германии безработица осталась на уровне 2,9%, в Канаде - на отметке 5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.