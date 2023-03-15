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Brent подорожала до $78,52 за баррель после падения цен до минимумов с декабря

Brent подорожала до $78,52 за баррель после падения цен до минимумов с декабря
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после падения накануне до минимумов с декабря 2022 года на возросших опасениях рецессии в США в результате проблем в банковском секторе.

К 8:05 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,07 (1,38%), до $78,52 баррель. Во вторник Brent подешевела на $3,32 (4,1%), до $77,45 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,09 (1,52%), до $72,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $3,47 (4,6%), до $71,33 за баррель.

Фьючерсы как на Brent, так и на WTI закрылись во вторник на минимумах с 9 декабря.

"Нефтяной рынок ведет себя так, будто рецессия в экономике неизбежна, - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Wach. - С учетом сигналов увеличения спроса в Китае и отката доллара США, можно было бы ожидать, что нефть выдержит все эти экономические потрясения".

ОПЕК 14 марта сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого. Как говорится в ее межемесячном отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.

15 марта свой обзор обнародует Международное энергетическое агентство.

Brent WTI Китай ОПЕК США
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