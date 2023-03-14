ЕС концу 2023 года вернется к докризисным налогово-бюджетным правилам

"Ковидная" оговорка об исключительном отступлении от макроэкономических правил утратит силу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Экономика Евросоюза прошла интенсивную фазу энергетического кризиса, Брюссель прогнозирует в 2023 году улучшение перспектив, снижение инфляции и к концу года деактивирует оговорку об исключительном отступлении от макроэкономических правил, заявил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы прошли интенсивную первую фазу энергетического кризиса. Европейская экономика больше не находится в тяжелом спаде. Она восстановилась по сравнению с допандемическим уровнем", - сказал он после заседания Совета министров экономики и финансов ЕС (ЭКОФИН).

Он сообщил, что к концу года будет деактивирована "общая оговорка об исключении", принятая в начале пандемии COVID-19. Она приостановила действие требований налогово-бюджетных ("маастрихтских") правил, предоставив странам ЕС достаточную гибкость для реагирования на кризис.

"Однако мы должны помнить, что базовое инфляционное давление все еще остается, - продолжал Домбровскис. - Чтобы позитивный экономический прогноз оставался в силе, мы рассчитываем на то, что цены на энергоносители, особенно на газ, останутся на низком уровне и не вырастут снова".

Чиновник отметил, что за год Европе удалось диверсифицировать свои источники энергии и поставщиков и в значительной степени снизить зависимость от российского газа. Наряду с наращиванием мощностей, большими запасами и мягкой зимой это ослабило давление на цены на энергоносители в ЕС. Цены на газ сейчас намного ниже и колеблются примерно на уровне осени 2021 года.

Совет министров экономики и финансов ЕС обсудил использование фондов и программ, созданных во время кризиса, для эффективного перехода к "зеленой" экономике и обеспечению независимости Европы от российских энергоносителей в условиях высокой инфляции и сбоев в цепочке поставок. Он утвердил основные направления союзного бюджета на 2024 год. Они послужат политическим ориентиром для Еврокомиссии при подготовке бюджета.