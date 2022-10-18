Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Еврокомиссия будет в следующем году бороться против высоких цен на энергию

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) утвердила во вторник свою рабочую программу на 2023 год, которая заявлена как "смелая повестка по преодолению всех кризисов, осложняющих повседневную жизнь европейцев".

"В 2023 году мы реализуем амбициозную программу на благо граждан, особенно борясь против высоких цен на энергию, чтобы облегчить нагрузку, которую вынуждены нести семьи и предприятия во всей Европе, и ускоряя при этом наш экологический переход. В союзе и во всем мире мы будем защищать демократию и правовое государство", - приводятся слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается о планах Еврокомиссии "умножать усилия, чтобы успешно обеспечить экологические и цифровые преобразования и сделать Европейский союз более устойчивым".

В этом духе, заявляют в Брюсселе, Еврокомиссия намерена поддерживать граждан и предприятия, будь то сокращение цен на энергию, продовольственная безопасность или усиление социально ориентированной рыночной экономики.

Рабочая программа ЕК на 2023 год содержит "43 новых стратегических инициативы, входящих в 6 главных целей", объявленных председателем Еврокомиссии в ее докладе 14 сентября в Европарламенте о состоянии союза в 2022 году, напоминает коммюнике.

Эти цели: продолжение "зеленого курса" ЕС, адаптация союза к "цифровой эре", экономика на службе людей, усиление роли Евросоюза на международной сцене, продвижение "европейского образа жизни", новый импульс европейской демократии.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американские F-16 сопровождали российские Ту-95 близ Аляски

Американские F-16 сопровождали российские Ту-95 близ Аляски

Совет ЕС примет решение об интеграции Болгарии и Румынии в шенген до конца года

Во Франции прошли многотысячные акции протестов против политики властей

Во Франции прошли многотысячные акции протестов против политики властей
Военная операция на Украине

Глава Херсонской области объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра

Военная операция на Украине

Суровикин заявил о возможном ракетном ударе ВСУ по Херсону

Военная операция на Украине

Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО

Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО

Что произошло за день: вторник, 18 октября

Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro

Власти Финляндии заручились поддержкой партий по установке забора на границе с РФ

Власти Финляндии заручились поддержкой партий по установке забора на границе с РФ

Президент Хорватии отказался разрешать тренировку в его стране украинских военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });