Еврокомиссия будет в следующем году бороться против высоких цен на энергию

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) утвердила во вторник свою рабочую программу на 2023 год, которая заявлена как "смелая повестка по преодолению всех кризисов, осложняющих повседневную жизнь европейцев".

"В 2023 году мы реализуем амбициозную программу на благо граждан, особенно борясь против высоких цен на энергию, чтобы облегчить нагрузку, которую вынуждены нести семьи и предприятия во всей Европе, и ускоряя при этом наш экологический переход. В союзе и во всем мире мы будем защищать демократию и правовое государство", - приводятся слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается о планах Еврокомиссии "умножать усилия, чтобы успешно обеспечить экологические и цифровые преобразования и сделать Европейский союз более устойчивым".

В этом духе, заявляют в Брюсселе, Еврокомиссия намерена поддерживать граждан и предприятия, будь то сокращение цен на энергию, продовольственная безопасность или усиление социально ориентированной рыночной экономики.

Рабочая программа ЕК на 2023 год содержит "43 новых стратегических инициативы, входящих в 6 главных целей", объявленных председателем Еврокомиссии в ее докладе 14 сентября в Европарламенте о состоянии союза в 2022 году, напоминает коммюнике.

Эти цели: продолжение "зеленого курса" ЕС, адаптация союза к "цифровой эре", экономика на службе людей, усиление роли Евросоюза на международной сцене, продвижение "европейского образа жизни", новый импульс европейской демократии.