Профицит торгового баланса РФ в январе упал в два раза, до $10,7 млрд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2023 года составило $10,732 млрд, что на 52% меньше показателя за январь 2022 года ($22,5 млрд), следует из опубликованных в среду данных ФТС России об экспорте и импорте товаров в январе этого года.

Экспорт товаров из РФ в январе 2023 года, по данным ФТС, составил $32,936 млрд, снизившись на 28% по сравнению с январем 2022 года ($45,8 млрд).

Импорт товаров в РФ, по данным ФТС, в январе 2023 года составил $22,204 млрд, снизившись на 4,7% по сравнению с январем 2022 года ($23,3 млрд).

Внешнеторговый оборот за январь 2023 года к январю прошлого года упал на 20% и составил $55,14 млрд ($69,2 млрд в январе 2022 года).

Как сообщалось, ФТС в понедельник, 13 марта, проинформировала о частичном возобновлении публикации данных по внешней торговле, которая была приостановлена в апреле 2022 года. В понедельник были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год, включая разбивку по экспорту-импорту по крупным товарным группам (без разбивки по конкретным товарам и странам).

"Стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года", - говорилось в сообщении таможенной службы.

ФТС в публикации за январь 2023 года указала только стоимостные объемы экспорта и импорта без указания ее динамики. Последняя статистика ФТС была опубликована как раз год назад - в марте 2022 года с данными за январь 2022 года, поэтому январские данные этого и прошлого годов можно было сопоставить. Но данных за февраль 2022 года по экспорту-импорту ФТС уже не публиковала, поэтому в следующем месяце высчитать годовую динамику экспорта и импорта уже не удастся, если только ФТС сама ее не укажет.

Как сообщалось, положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2022 году, по данным ФТС, выросло до $332,4 млрд со $197,3 млрд в 2021 году (рост на 68%). Экспорт из РФ за 2022 год подскочил на 19,9% - до $591,5 млрд, импорт в РФ, наоборот, упал на 11,7%, до $259,1 млрд. В целом внешнеторговый оборот России вырос за 2022 год на 8,1% - до $850,5 млрд.