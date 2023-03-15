Аналитики ждут повышения ставки ЕЦБ на 50 б.п. после краха Silicon Valley Bank

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Европейский центробанк (ЕЦБ) проведет очередное заседание 16 марта в условиях повышенной глобальной неопределенности, вызванной проблемами в банковском секторе США. Большинство опрошенных Financial Times и Bloomberg аналитиков ждут, что он поднимет ставки на 50 б.п., как и планировал.

Однако, они уже сомневаются, что регулятор сделает столь же четкие прогнозы в отношении своих дальнейших действий, как на предыдущем заседании.

Крах американского Silicon Valley Bank (SVB) на фоне резкого подъема базовой процентной ставки в США потряс мировые рынки и поставил вопросы о том, смогут ли риски для финансовой стабильности остановить мировые центробанки от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Financial Times. ЕЦБ поднял все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в феврале и заявил о намерении увеличить их на такую же величину и в марте. Базовая процентная ставка по кредитам в настоящее время составляет 3%, ставка по депозитам - 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - 3,25%.

"Крах SVB может стать катализатором изменения подхода центробанков к денежно-кредитной политике на более осторожный", - говорит экономист швейцарского Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе. По мнению эксперта, президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг будет придерживаться "ястребиного" тона, но не будет давать никаких обещаний.

"ЕЦБ не откажется от планов подъема ставок на 50 б.п. на мартовском заседании, - считает главный экономист инвестбанка Berenberg Хольгер Шмидинг. - Вероятно, руководители ЦБ дадут понять, что намерены продолжать повышение ставок, но не будут говорить, планируют они подъем на 25 б.п. или на 50 б.п., чтобы дать себе возможность действовать в будущем исходя из ситуации".

Эксперты не слишком опасаются, что проблемы американского банковского сектора повторятся в Европе. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал ситуацию вокруг SVB "уникальной" для США, отметив, что фининститут фокусировался на технологическом секторе, который в Европе гораздо меньше.

Тем не менее, надзорные органы ЕЦБ в понедельник начали проверку банков на предмет возможных рисков в результате подъема процентных ставок.

Главный экономический советник итальянского банка UniCredit Эрик Нильсен отметил, что ситуация с SVB "является идеальным примером того, что заблаговременное объявление о дальнейших планах несет в себе риски для центробанков".

Он ожидает, что ЕЦБ не откажется от своих заявлений и поднимет ставки на 50 б.п. в четверг, поскольку любые другие его шаги "вызовут недоумение" у участников рынка.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что ЕЦБ поднимет ставку на 50 б.п. в марте и еще трижды по 25 б.п. Таким образом, ставка по депозитам в июле должна достигнуть 3,75%.

"Конечно, мы будем ждать от ЕЦБ сигналов о том, что он намерен предпринять в мае, - говорит главный экономист Bank J Safra Sarasin Карстен Юниус. - Но руководителям ЦБ следует сопротивляться искушению делать подобные прогнозы, поскольку до этого времени еще далеко. Мы увидим еще два отчета по инфляции в еврозоне до майского заседания".

Инфляция в еврозоне в феврале составила 8,5% в годовом выражении. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на рекордные 5,6%.