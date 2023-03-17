"Тинькофф Инвестиции" возобновляет доступ клиентов к торгам иностранными ценными бумагами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Инвесткомпания (ИК) "Тинькофф Инвестиции" спустя три недели после приостановки операций клиентов с иностранными ценными бумагами возобновляет в тестовом режиме их доступ к сделкам с такими активами, сообщили "Интерфаксу" в "Тинькофф Инвестиции".

Сначала инвесторам стали доступны бумаги дружественных юрисдикций - торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число (более 500) бумаг, торгуемых на американских биржах. В дальнейшем число доступных для клиентов бумаг будет постепенно увеличиваться.

Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры, обеспечивающей доступ клиентов к торговым операциям с иностранными ценными бумагами, компания обращает внимание клиентов, что в ходе тестирования работоспособности инфраструктуры возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок.

ИК "Тинькофф Инвестиции", входящая в группу Тинькофф банка, который Евросоюз 25 февраля включил в санкционный список, временно приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. "Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на "СПБ бирже", на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также, чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной-трех недель мы планируем запустить торги", - заявил тогда брокер.

Так как "СПБ биржа" взаимодействует с европейскими учетными институтами, и с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков участие "Тинькофф" в торгах было приостановлено. Доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, также был временно ограничен, так как он предоставляется "СПБ биржей".