"Совкомфлот" доразместит локальные облигации для обмена остатка долларовых евробондов-2028

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" разместит дополнительный выпуск локальных облигаций в долларах для замещения остающихся в обращении еврооблигаций с погашением в 2028 году, следует из раскрытия компании.

Компания может разместить до 112 187 облигаций номиналом $1 000 каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $112,187 млн, что соответствует остатку находящихся в обращении евробондов "Совкомфлота" с погашением в 2028 году после того, как компания провела первый раунд замещения этого выпуска в прошлом году.

Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться евробондами выпуска-2028, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким еврооблигациям. Выплаты по "замещающим" бондам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату исполнения обязательств.

"Совкомфлот" в октябре 2022 года разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028.

У "Совкомфлота" в обращении также находится остаток евробондов с погашением в июне 2023 года, около 76% этого выпуска было замещено локальными облигациями в прошлом году.