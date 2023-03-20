"Совкомфлот" направит на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Совкомфлот" подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщила компания.

Скорректированная чистая прибыль компании в 2022 году увеличилась в 4,4 раза, до 20,36 млрд рублей.

Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в 2022 году увеличилась в 10,8 раза и составила $385,2 млн. Показатель EBITDA за 2022 год вырос на 53,2%, до $1,039 млрд. Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) составила $1,437 млрд, что на 31,2% выше показателя 2021 года. Чистый долг компании на конец 2022 года сократился на 61% и составил $928,3 млн.

Акционеры "Совкомфлота" на годовом собрании 30 июня 2022 года утвердили решение о невыплате дивидендов за 2021 год. Чистую прибыль в размере 5,9 млрд руб. (100% чистой прибыли по РСБУ за 2021 год) было решено оставить в распоряжении ПАО ". Ранее сообщалось, что "Совкомфлот" планировал направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

За 2020 год "Совкомфлот" выплатил дивиденды в размере 6,67 рубля на акцию, общая сумма дивидендов составила 15,841 млрд рублей ($225 млн, 84% от прибыли по МСФО). За 2019 год "Совкомфлот" выплатил $96,8 млн дивидендов (7,181 млрд рублей).

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.