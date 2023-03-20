Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Al Rajhi Bank привлек $1,3 млрд от продажи ипотечных активов госагентству

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Саудовский Al Rajhi Bank привлек более 5 млрд риалов ($1,3 млрд) от продажи государственной Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC) части портфеля ипотечных кредитов, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение покупателя.

Это крупнейшая сделка такого рода в истории страны, отмечает SRC, которая является аналогом управляемых государством американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

По прогнозам SRC, на фоне приближения процентных ставок к рекордным уровням другие банки также будут укреплять ликвидность за счет продажи ипотечных активов.

За последние несколько лет рынок ипотечного кредитования в Саудовской Аравии значительно вырос, отмечает Bloomberg. Однако такой стремительный подъем ограничил возможности для продолжения кредитования. В прошлом году банки испытывали сложности с ликвидностью и стали дольше рассматривать заявки на получение ипотечных кредитов. Кроме того, значительно подорожало жилье.

"Конъюнктура для банков изменилась, и ликвидности стало меньше", - говорил глава SRC Фабрис Сусини в декабре 2022 года. По его словам, в условиях сохранения спроса на ипотечные кредиты банки стремятся привлекать рефинансирование таким образом, чтобы продолжать кредитовать заемщиков и вместе с тем ограничить негативное воздействие на свое финансовое положение.

Рыночная капитализация Al Rajhi Bank составляет 290 млрд риалов ($75 млрд).

Саудовская Аравия Al Rajhi Bank SRC Фабрис Сусини
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Volkswagen удивились иску "ГАЗа"

ЦБ РФ обязал банки при переводах внутри страны использовать российскую инфраструктуру

ЦБ РФ обязал банки при переводах внутри страны использовать российскую инфраструктуру

Headhunter обжалует решение Nasdaq о делистинге акций рекрутингового сервиса

Headhunter обжалует решение Nasdaq о делистинге акций рекрутингового сервиса

Страховщик выплатил 10 млн рублей клиентам закрывшегося туроператора "Джей Стади"

Рынок акций РФ обновил максимумы с сентября во главе с ВТБ, несмотря на внешний негатив

UBS покупает Credit Suisse за $3,25 млрд

UBS покупает Credit Suisse за $3,25 млрд

РФ в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай

РФ в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай

Путин уверен, что торговый оборот РФ и КНР превысит в 2023 году $200 млрд

Россвифт сменит название и расширит деятельность

Заявление Банка России: На денежно-кредитном фронте без перемен

Заявление Банка России: На денежно-кредитном фронте без перемен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });