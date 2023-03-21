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WSJ сообщила об участии главы JPMorgan в обсуждении спасения First Republic Bank

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон играет ведущую роль в переговорах с руководителями других банков Уолл-стрит о возможных мерах поддержки First Republic Bank, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

ЭкономикаFirst Republic Bank рассмотрит продажу бизнеса или привлечение ликвидностиЧитать подробнее

Обсуждения носят предварительный характер и главным образом касаются вариантов докапитализации банка, говорят собеседники издания.

На прошлой неделе 11 банков разместили в First Republic депозиты на $30 млрд, чтобы вернуть к финансовой организации доверие вкладчиков. Ранее сообщалось, что вкладчики забрали из банка средства на $70 млрд после новости о закрытии Silicon Valley Bank.

По словам источников WSJ, обсуждаемые лидерами Уолл-стрит варианты помощи испытывающему проблемы конкуренту включают конвертацию части или всех недавно размещенных депозитов в акции, а также продажу банка и привлечение капитала от третьих лиц.

Рейтинговое агентство S&P Global на минувших выходных понизило рейтинги First Republic, отметив, что предоставленных депозитов может не хватить для решения "значительных проблем банка с ликвидностью, фондированием и рентабельностью".

С начала марта капитализация First Republic рухнула в пять раз. В ходе предварительных торгов во вторник акции банка дорожают на 20%.

First Republic Bank США JPMorgan Chase Джейми Даймон
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