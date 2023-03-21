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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Корпоративные кредиты в РФ в феврале выросли на 1,5%, розничные ссуды - на 1%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Корпоративный кредитный портфель банков РФ в феврале вырос на 1,5% после небольшого снижения в январе, розничные ссуды ускорились до 1% с 0,5% месяцем ранее, говорится в обзоре ЦБ.

Основной прирост корпоративных кредитов обеспечили ссуды, выданные на финансирование текущей деятельности компаниям из транспортной (преимущественно железнодорожной) и нефтегазовой отраслей. Росли только кредиты в рублях (+1,2 трлн рублей, или 2,5%), тогда как валютный портфель снизился (-363 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -3,8%), в значительной степени за счет конвертации валютной задолженности из евро в рубли.

Потребительские кредиты третий месяц подряд растут умеренными темпами (в феврале и январе предварительно на 0,5%).С корректировкой на продажи и списания прирост был бы немного выше (+0,6% в феврале, +0,7% в январе), но все еще ниже уровней, наблюдаемых в прошлые годы (в среднем 1,3% в месяц в 2019-2021 годах).

"Такая динамика, вероятно, обусловлена как сохранением банками жесткой кредитной политики, так и необходимостью соблюдения макропруденциальных лимитов, которые ограничивают объем выдаваемых высокорискованных кредитов", - говорится в обзоре.

ЦБ РФ
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