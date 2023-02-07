"НОВАТЭК" планирует делистинг с Лондонской фондовой биржи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" планирует делистинг с Лондонской фондовой биржи, где торги расписками компании фактически не осуществляются уже почти год. При этом компания сохраняет саму программу депозитарных расписок.

ПАО "НОВАТЭК" обратилось в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) с заявлением о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок, а также к Лондонской фондовой бирже (LSE) с заявлением об отмене допуска GDR к торгам на основном рынке. Как говорится в сообщении "НОВАТЭКа", это решение было принято "в связи с фактической приостановкой торгов по глобальным депозитарным распискам компании c 3 марта 2022 года".

Последним днем листинга GDR на Лондонской фондовой бирже будет 7 марта. Прекращение листинга вступает в силу с 8 марта 2023 г.

После прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранит листинг акций на организованном рынке Московской биржи.

Программа GDR остается в силе и является действующей. Держатели расписок могут осуществлять свои права по ценным бумагам с учетом действующего российского законодательства, напоминает эмитент.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года вступили в силу поправки в закон "Об АО", которые запрещают размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывают провести делистинг таких ценных бумаг, торгующихся за рубежом. При этом "НОВАТЭКу" правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешила не прекращать программу GDR и продолжить их обращение за пределами РФ.

В августе для тех расписок "НОВАТЭКа", права на которые учитываются в российских депозитариях, была запущена автоматическая конвертация GDR.

Компания осуществила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже в 2005 году.

На конец 2021 года доля GDR "НОВАТЭКа" составляла 17,46% уставного капитала.