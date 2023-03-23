Одна из операционных компаний группы Ozon стала акционером ее МКК

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Операционная "дочка" Ozon - ООО "Интернет Логистика" - получила 53,26% ее микрокредитной компании (МКК) "Озон Кредит", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Интернет логистика" внесла в капитал МКК 400 млн рублей. Таким образом, теперь уставный капитал компании составляет 751 млн рублей.

"Мы расширили список участников МКК "Озон Кредит": помимо ООО "Озон Холдинг" и ООО "Интернет Решения" в него войдет с долей ООО "Интернет Логистика". Это позволит структурировать наше финтех-направление и консолидировать активы на базе МКК для дальнейшего развития финансовых сервисов для бизнеса и покупателей", - прокомментировали "Интерфаксу" изменения в акционерной структуре в пресс-службе Ozon.

До изменений основным владельцем МКК было ООО "Интернет Решения" - еще одна операционная компания Ozon. Теперь ей принадлежит 46,61%.

Ещё 0,13% капитала - у ООО "Озон Холдинг".

Ozon учредил микрокредитную компанию "Озон Кредит" в феврале 2021 года.