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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Промсвязьбанк присоединит Московский индустриальный банк

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Единственный акционер Промсвязьбанка (ПСБ) принял решение о присоединении Московского индустриального банка (МИнБа), говорится в сообщении, опубликованном на "Федресурсе".

В январе ПСБ внес в уставный капитал 100% акций МИнБа, который находится на санации с 2019 года.

В мае 2022 года ЦБ сообщал, что присоединение МИнБа к ПСБ предполагается не позднее мая 2023 года.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

ПСБ уже имеет опыт в приобретении других банков. Так, в декабре 2019 года он купил у ВЭБа Связь-банк, а в начале декабря 2020 года приобрел 100% акций санируемого Роскосмосбанка у госкорпорации "Роскосмос". Кроме этого, в декабре 2022 года ПСБ приобрел банк "Северный морской путь", выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. В периметр сделки, помимо банка, также вошли его дочерние структуры, включая Мособлбанк (санируемый СМП банком с 2014 года).

Промсвязьбанк ПСБ Московский индустриальный банк МИнБ
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