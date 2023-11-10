Совет директоров "Русала" рекомендовал не платить дивиденды за 9 месяцев 2023 года

На этой новости акции "Русала" подешевели на "Мосбирже" на 2%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 9 месяцев текущего года, сообщила компания.

Внеочередное собрание акционеров "Русала" рассмотрит вопрос о дивидендах 11 декабря. В собрании могут принять акционеры по данным реестра на 16 ноября.

Инициатива созыва собрания исходила от "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров.

На новости о рекомендации совета акции "Русала" на "Мосбирже" подешевели на 2%, до 39,26 рубля за штуку.

Ранее рекомендацию о выплате дивидендов принял совет директоров "Норникеля", в котором "Русал" контролирует 26,4% акций. В случае одобрения акционерами ГМК на долю "Русала" придется около $400 млн.

"В условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году", - объяснил представитель "Русала".

"Русал" сохраняет планы по масштабной инвестиционной программе, включая социальные программы в городах ответственности и экологическую модернизацию заводов, которая оценивается в сумму на уровне $3 млрд, заявили в алюминиевой компании.

Также "Русал" планирует строительство нового глиноземного завода стоимостью около $4 млрд и другой инфраструктуры в России, чтобы восстановить сырьевую безопасность после потери ряда зарубежных активов.

"Русал" вынужденно работает в усложняющихся рыночных условиях, испытывая одновременно сильное негативное давление на ключевых внешних рынках и высокую налоговую нагрузку в России из-за действующей экспортной пошлины с привязкой к курсу доллара", - сказал представитель алюминиевой компании. "На фоне высокой закредитованности и постоянного диалога с банками о повышении лимитов по ковенантам финансовой стабильности, выплата любой суммы акционерам будет безответственным шагом по отношению кредиторам", - считают в "Русале".

"Русал" не публиковал отчетность за 9 месяцев этого года. В середине 2020 года компания перешла на полугодовой формат отчетности по МСФО.

В прошлом году "Русал" выплатил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, распределив между акционерами $302 млн (дивдоходность на момент объявления около 3%). Финальные дивиденды за 2022 год совет директоров "Русала" решил не выплачивать.

Чистый долг "Русала" на конец первого полугодия - $6,29 млрд, чистый долг к EBITDA - 12x.

"Суал" неоднократно поднимал вопрос о выплате дивидендов "Русалом", но, как правило, инициатива не проходила через совет директоров алюминиевой компании, в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.