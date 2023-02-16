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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

В "Русале" 20 февраля рассмотрят требование Sual Partners о внеочередном собрании акционеров

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" 20 февраля рассмотрит обращение Sual Partners, требующей созыва внеочередного собрания алюминиевой компании, говорится в сообщении "Русала". Датой регистрации акционеров для участия во внеочередном собрании будет 3 марта.

Представители "Русала" и Sual Partners не смогли прокомментировать повестку собрания.

Sual Partners, которая контролирует 25,72% "Русала", ранее не раз поднимала вопрос о выплате дивидендов. После нескольких безуспешных попыток этого добиться, совет директоров "Русала", в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора, рекомендовал выплатить дивиденды за первую половину 2022 года. Решение о выплате $0,02 на акцию (всего около $304 млн) было поддержано внеочередным собранием акционеров "Русала". Выплата стала первой для "Русала" с 2017 года. Тогда алюминиевая компания перечислила акционерам $0,0197 на акцию (всего около $300 млн).

"Русал" пока не опубликовал отчетность по МСФО за 2022 год.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. Free float "Русала" - 17,4%.

Русал Sual Partners En+ Group OFAC
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