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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Портфель девелоперов жилья в Сбербанке достиг 3,1 трлн рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк нарастил портфель девелоперов жилья до 3,1 трлн рублей (на 1 марта 2023 года), заявила управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

"Наш портфель на 1 марта уже составляет 3 трлн 100 млрд рублей. Если говорить про остаток и доступные лимиты, это чуть больше 5 трлн рублей. Это говорит о том, что много проектов, которые имеют гарантированное финансирование", - сообщила Назарова на конференции "Ипотечное кредитование в России".

Она обратила внимание на замедление темпа прироста портфеля. "Если у нас начиная с 2020 года портфель девелоперов жилья рос двукратно, то в 2022 году он вырос на 70%. Это не значит, что мы плохо работали или что-то изменилось с точки зрения девелоперов. Это значит, что мы вышли на то плато, о котором все как раз говорили", - отметила Назарова.

Объем портфеля девелоперов жилья по итогам 2022 года Сбербанк не раскрывал. Банк планировал нарастить этот портфель в 2022 году до 3 трлн рублей, говорил в ноябре зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. На 1 ноября 2022 года портфель девелоперов жилья достигал 2,8 трлн рублей.

Сбербанк
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