В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Нормальная" коррекция цен на жилье позволит улучшить его доступность для среднестатистических граждан, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на форуме "Ипотечное кредитование в России".

"О какой доступности (жилья - ИФ) мы говорим? Понятно, что в такой ситуации придумывается сначала льготная программа, но ее уже недостаточно. Потом вот эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше-то что? (...) Потенциал исчерпан, вот такого рода искусственного поддержания, поэтому мы выступаем за более долгосрочную стабильную историю. (...) Если будет нормальная коррекция (цен - ИФ), отражение реальности, которая есть, (...) то это позволит нормальным людям, обычным, которые не хотят в этой схеме участвовать, просто покупать квартиру по нормальным ставкам", - сказал Данилов.

По его словам, чтобы накопить на покупку квартиры на первичном рынке, нужно откладывать деньги - среднегодовую зарплату без учета повседневных расходов - восемь лет. В конце 2019 года на это было нужно шесть лет. Данилов добавил, что сейчас на первичном рынке накапливаются риски, которые могут привести к ипотечному кризису.

В качестве одной из мер Банк России в отношении программ от застройщиков будут вводить повышенное резервирование таких кредитов, которые выданы по ставкам существенно ниже рыночной.