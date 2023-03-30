Крупнейший по продажам застройщик КНР впервые зафиксировал чистый годовой убыток

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Китайский застройщик Country Garden Holdings Co., крупнейший в стране по объему продаж, впервые более чем за 10 лет завершил год с чистым убытком, следует из его пресс-релизе.

Чистый убыток компании в 2022 году составил 6,05 млрд юаней ($878,5 млн) против 26,8 млрд юаней прибыли годом ранее. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась примерно в 10 раз - до 2,61 млрд юаней с 26,93 млрд юаней.

Выручка компании сократилась на 18% и составила 430,37 млрд юаней.

Объем доступных денежных средств Country Garden на конец 2022 года снизился до 147,55 млрд юаней по сравнению со 181,3 млрд юаней на конец 2021 года.

"2022 год был беспрецедентным, - заявила компания. - Деловая среда в китайском секторе недвижимости была исключительно сложной, сравнимой с суровой зимой".

Совет директоров застройщика решил не выплачивать итоговые дивиденды.