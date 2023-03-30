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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

ЕЭК продлил действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в 1 тыс. евро

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц еще на полгода - до 1 октября 2023 года, сообщила на брифинге помощница председателя ЕЭК Ия Малкина.

Она отметила, что вопрос рассматривался по инициативе российской стороны.

"До 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - сказала Малкина.

Решение вступит в силу через 10 дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля.

Малкина напомнила, что порог беспошлинного ввоза на самолёте сохраняется на уровне 10 тыс. евро и 50 кг.

Как сообщалось, в марте 2022 года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 тыс. евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Позднее, в апреле, ЕЭК также увеличила до 1 тыс. с 500 евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара был увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Действие обеих мер по повышению порога беспошлинного ввоза первоначально истекало 1 октября прошлого года, однако осенью было продлено еще на полгода, до 1 апреля 2023 года.

ЕЭК
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