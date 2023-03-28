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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в 1 тыс. евро могут продлить еще на полгода

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россия на ближайшем заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложит странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продлить действие повышенного в прошлом году до 1 тыс. евро порога беспошлинного ввоза товаров на территорию союза, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Заседание пройдет в четверг, 30 марта. Предложение со стороны РФ было согласовано в понедельник на совещании с участием Минэкономразвития, уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждениями.

Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров в 1 тыс. евро действует до 1 апреля 2023 года. "Сейчас обсуждается продление до октября, но возможно будет решение продлить и на более долгий срок", - отметил один из собеседников агентства.

В пресс-службе ЕЭК "Интерфаксу" сообщили, что вопрос о размере порога беспошлинного ввоза товаров стоит в повестке заседания совета ЕЭК, намеченного на 30 марта.

Повышение порога было принято в марте 2022 года и должно было истечь 1 октября прошлого года, однако осенью мера была продлена еще на полгода.

В середине марта 2023 года помощник председателя комиссии Ия Малкина указывала, что если совет ЕЭК не рассмотрит этот вопрос и не примет соответствующих решений, то с 1 апреля порог вернется на прежний уровень: 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро - для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

В марте 2022 года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 тыс. евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Позднее, в апреле, ЕЭК также увеличила до 1 тыс. с 500 евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара был увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

ЕЭК ЕАЭС
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