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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Глава Минфина США выразила сожаление в связи со снижением странами ОПЕК+ добычи нефти

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что пока не может спрогнозировать последствия решения ряда стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти, однако сам этот шаг считает неправильным.

"Я думаю, что шаг, который ОПЕК решила предпринять, вызывает сожаление. Я пока не уверена, как это отразится на ценах", - приводят СМИ слова Йеллен.

"Считаю, что нам нужно подождать чуть дольше, чтобы реально оценить этот шаг", - добавила она.

Ранее девять из 20 стран, участвующих в сделке ОПЕК+, включая Россию, которая продлила свое решение о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с с июля до конца 2023 года, объявили о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки в период с мая по конец 2023 года.

В сокращении также принимают участия Саудовская Аравия - 500 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Казахстан - 78 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Габон - 8 тыс. б/с.

США Минфин Джанет Йеллен ОПЕК
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