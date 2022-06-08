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Сергей Швецов избран председателем набсовета "Московской биржи"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" избрал свои председателем бывшего первого зампреда Банка России Сергея Швецова, курировавшего финансовые рынки, сообщается в пресс-релизе биржи.

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Швецов ушел с поста первого заместителя председателя ЦБ в середине марта.

Во главе набсовета "Мосбиржи" он сменил Олега Вьюгина, в прошлом также первого зампреда Центробанка и руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам. Вьюгин возглавлял набсовет биржи с 2018 года, до него председателем был Алексей Кудрин.

Швецов ранее уже входил в набсовет биржи (возглавлял его с 2011 по 2014 год).

Акционерами "Московской биржи" являются свыше 496 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 63%. Основные акционеры биржи - Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%).

Сергей Швецов Мосбиржа Олег Вьюгин Банк России Алексей Кудрин
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