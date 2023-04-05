В шведском фонде Alecta назвали незначительными убытки от банковского кризиса в США

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Финансовое положение крупнейшего шведского пенсионного фонда Alecta - устойчивое, заверил клиентов глава фонда Магнус Биллинг. В результате неудачной инвестиционной стратегии фонда его клиенты потеряли почти $2 млрд, отмечает Bloomberg.

Однако "случившееся фактически не повлияло ни на клиентов, ни на финансовое положение Alecta", указал Биллинг в последнем годовом отчете фонда указал, что размер убытков составил менее 2% активов под управлением.

Потери связаны с банковским кризисом в США, поясняет агентство. Alecta был одним из крупнейших акционеров First Republic Bank, Signature Bank и SVB Financial Group, материнской компании Silicon Valley Bank. Последние два банка рухнули, первый испытывает серьезные трудности.

В фонде заявляют, что не рассчитывают вернуть вложенные в SVB и Signature средства, а долю в First Republic продали с убытком.

Alecta управляет активами на $116 млрд.