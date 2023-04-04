Глава Минфина США отметила стабилизацию ситуации в банковской сфере

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг американских банков стабилизируется, хотя регуляторы были готовы повторить экстраординарные действия, предпринятые в марте для сдерживания бегства вкладчиков, сказала журналистам министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает MarketWatch.

"Отток из мелких и средних банков уменьшается, и все стабилизируется, но мы очень внимательно следим за данной ситуацией", - отметила она.

По ее словам, чиновники продемонстрировали "готовность предпринять аналогичные действия снова, если банки столкнутся с распространением оттока средств". Йеллен имела в виду спасение незастрахованных вкладчиков в Silicon Valley Bank и Signature Bank в прошлом месяце.

Федеральная резервная система в марте также запустила механизм экстренного кредитования для предоставления ликвидности банкам, столкнувшимся с оттоком средств. Это было разработано для усиления функции Федрезерва "как кредитора последней инстанции", сказала Йеллен. "Мы не хотим, чтобы негативная ситуация развивалась", - подчеркунла она.

По словам главы Минфина, недавние проблемы были ограничены "парой банков" с необычно высокой подверженностью оттоку средств из-за зависимости от незастрахованных вкладчиков.

"Я не думаю, что есть фундаментальная проблема с банковской системой, - сказала она. - Нам нужно решить, какие регуляторные и надзорные изменения необходимо внести, что, возможно, высветилось в этом эпизоде. Но у нас нет слабой банковской системы".