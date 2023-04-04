Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Глава Минфина США отметила стабилизацию ситуации в банковской сфере

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг американских банков стабилизируется, хотя регуляторы были готовы повторить экстраординарные действия, предпринятые в марте для сдерживания бегства вкладчиков, сказала журналистам министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает MarketWatch.

ЭкономикаБанки США привлекли $165 млрд в рамках кредитных программ ФРС за неделю после краха SVBЧитать подробнее

"Отток из мелких и средних банков уменьшается, и все стабилизируется, но мы очень внимательно следим за данной ситуацией", - отметила она.

По ее словам, чиновники продемонстрировали "готовность предпринять аналогичные действия снова, если банки столкнутся с распространением оттока средств". Йеллен имела в виду спасение незастрахованных вкладчиков в Silicon Valley Bank и Signature Bank в прошлом месяце.

Федеральная резервная система в марте также запустила механизм экстренного кредитования для предоставления ликвидности банкам, столкнувшимся с оттоком средств. Это было разработано для усиления функции Федрезерва "как кредитора последней инстанции", сказала Йеллен. "Мы не хотим, чтобы негативная ситуация развивалась", - подчеркунла она.

По словам главы Минфина, недавние проблемы были ограничены "парой банков" с необычно высокой подверженностью оттоку средств из-за зависимости от незастрахованных вкладчиков.

"Я не думаю, что есть фундаментальная проблема с банковской системой, - сказала она. - Нам нужно решить, какие регуляторные и надзорные изменения необходимо внести, что, возможно, высветилось в этом эпизоде. Но у нас нет слабой банковской системы".

Джанет Йеллен Минфин США Silicon Valley Bank Signature Bank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

L'Oreal купит бренд люксовой косметики Aesop за $2,53 млрд

Германия в феврале сократила импорт из РФ на 67,2% к январю

Германия в феврале сократила импорт из РФ на 67,2% к январю

Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов впервые почти за год

Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил максимум сентября и обновил пик почти за год

Финдиректор X5 Старухин покинет компанию

Цена газа в Европе достигла максимума за три недели

"Коммерсантъ" сообщил, что Shell может получить 95 млрд рублей за долю в "Сахалине-2"

Наблюдательный совет Сбербанка может сохраниться в прежнем составе

Brent подорожала до $85,32 за баррель после максимального за год скачка накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });