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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ВТБ не будет экстренно выходить из "старых" инвестиций корпоративного блока

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ не планирует экстренно выходить из долгосрочных инвестиций корпоративно-инвестиционного блока, но и наращивать их не будет, заявил зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Его спросили о судьбе инвестиций группы в зерновой бизнес и "Яндекс". ВТБ принадлежит 45% в капитале "Деметра-Холдинга", объединяющего активы в области экспортной логистики и трейдинга, а также по состоянию на 2020 год 1,4% в капитале "Яндекса".

"Мы имеем несколько сотен миллиардов рублей (это на 24-триллионном балансе сравнительно небольшая величина), инвестированных как долгосрочные инвестиции в сегменте КИБ, в которых есть упомянутые вами инвестиции в зерновой холдинг, в "Яндекс". Эти активы демонстрируют позитивный финансовый результат даже в 2022 году. Мы планируем в рамках этого лимита сохранять этот бизнес внутри группы ВТБ, не осуществляя экстренные выходы, но и не увеличивая объем инвестиций", - заявил Пьянов.

"У каждого актива этой категории есть своя стратегия. Понятно, что и зерновой холдинг, и "Яндекс" относятся к тем активам, которые либо уже имеют существенно позитивный P&L (profit and loss statement) результат, либо большую перспективу. (...) Увеличения инвестиций не планируется, в рамках этого лимита может быть индивидуальная стратегия по каждому активу", - добавил он.

ВТБ Деметра-Холдинг Дмитрий Пьянов Яндекс
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