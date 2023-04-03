В США объединятся инвестфонды недвижимости Extra Space Storage и Life Storage

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - - Инвестиционные фонды недвижимости Extra Space Storage и Life Storage Inc. планируют объединиться путем обмена акциями в рамках сделки стоимостью $12,7 млрд, говорится в совместном заявлении компаний.

Акционеры Life Storage получат по 0,895 акции Extra Space за каждую принадлежащую им бумагу.

Как ожидается, сделка будет закрыта во втором полугодии текущего года после получения одобрения со стороны акционеров фондов. По ее итогам акционерам Extra Space будет принадлежать около 65% акций объединенной компании.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку.

Объединенная компания будет называться Extra Space, ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером EXR. Совет директоров будет состоять из двенадцати человек, три из которых придут из Life Storage. Нынешний председатель совета директоров Extra Space Кеннет Вулли останется в этой должности, так же как и главный исполнительный директор Джозеф Марголис.

Котировки акций Extra Space в ходе предварительных торгов в понедельник падают более чем на 6%, Life Storage - повышаются на 2,6%.

Рыночная стоимость Extra Space за последний год снизилась на 21% (до $23,2 млрд), в то время как капитализация Life Storage уменьшилась на 7,4% (до $11,3 млрд). Фондовый индекс S&P 500 за этот период опустился на 9,6%.