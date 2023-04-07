Курс рубля отыграл часть потерь на данных о снижении дефицита бюджета

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Курс рубля отыграл часть потерь к доллару и евро в ходе дневных торгов, немного скорректировался вверх после публикации уточненных данных Минфина о показателях бюджета за январь-март.

Ведомство сообщило, что относительно предварительной версии на конец февраля дефицит бюджета в марте сократился на 180 млрд рублей.

В 13:58 доллар дорожал на 69,5 копейки, до 82,07 рубля. Ранее в пятницу курс рубля превысил 83 рубля впервые с 6 апреля 2022 года. Евро при этом дорожал на 62,25 копейки до 89,77 рубля, а до этого превысил 91 рубль также впервые с 6 апреля прошлого года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45) выросла на 66,24 копейки - до 85,54 рубля.

Федеральный бюджет в январе-марте, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. По сравнению с предварительными данными на конец февраля он сократился на 180 млрд рублей. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета, говорится в сообщении Минфина, в первом квартале составили 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года - это связано с сокращением нефтегазовых доходов.

Нефтегазовые доходы снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45%, до 1,635 трлн рублей, в основном в результате снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращения объемов экспорта природного газа.

Уточнение механизма определения налоговой базы соответствующих налогов, а также постепенное сокращение ценовых дисконтов на нефть будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии текущего года, полагает Минфин.