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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия с февраля снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются до $12,8 за тонну (ранее - $16,7), на прямогонный бензин - до $7 за тонну ($9,1), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $3,8 за тонну ($5).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Белоруссии с 1 января, тогда они были резко снижены (на 61,4%).

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Ранее сообщалось, что в бюджете Белоруссии на 2023 год предусмотрено сокращение поступлений от взимания экспортных пошлин (в основном нефтепродукты и хлоркалий) в 3,3 раза – до $180 млн. Вместе с тем, министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявлял, что республика рассчитывает на поступление из РФ в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме, эквивалентной $680 млн.

В начале октября 2022 года Белоруссия и РФ подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Премьер-министр республики Роман Головченко тогда заявил, что договор полностью решает для Белоруссии вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере.

Белоруссия
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