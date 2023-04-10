Золото подешевело на бирже Comex до $2002,5 за унцию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Котировки золота снижаются в понедельник на фоне укрепления доллара и фиксирования прибыли, пишет MarketWatch.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:33 по Москве снизились на 1,2%, до $2002,5 за тройскую унцию.

Золото выросло в цене по итогам прошлой недели, завершив в плюсе шестую неделю подряд. В понедельник драгметалл дешевеет из-за роста курса доллара - долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, поднимается на 1,2%.

"Технически у "быков" на рынке фьючерсов на золото есть солидное краткосрочное преимущество", - отметил старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф.