Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Золото резко дешевеет и может завершить в минусе первую неделю из семи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото падают в пятницу на фоне укрепления доллара и могут прервать длившуюся шесть недель серию недельных подъемов, пишет MarketWatch.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18:17 по Москве упали на 2%, до $2013,5 за тройскую унцию.

Накануне контракт завершил торги на отметке $2055,30 за унцию - это второй результат в истории. Рекорд был зафиксирован 6 августа 2020 года и составляет $2069,40.

Давление на сырьевые рынки в пятницу оказывает укрепление доллара: индекс U.S. Dollar Index, отслеживающий его динамику относительно корзины из шести основных мировых валют, в ходе торгов поднимается на 0,45% после заявления члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о том, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок.

"Пока очень сложно сказать, готово ли золото к покорению новых вершин в ближайшие дни, или ему потребуется несколько недель на консолидацию перед новым рывком наверх", - написал президент GoldSeek.com Питер Спина.

По его мнению, цены могут достичь диапазона между $2300 и $2500 за унцию, после чего у них появится возможность подняться до $2700 за унцию.

Comex ФРС Кристофер Уоллер США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Норникель" перестанет публиковать информацию на LSE

Brent торгуется у $85,95 за баррель

Эксперт спрогнозировал рост себестоимости производства зерна в России на 30-50%

Член совета управляющих ФРС рекомендовал продолжать повышение ставки

Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в России в 2023 году на 5,3%

Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в России в 2023 году на 5,3%

Минфин скоро получит информацию о базе для windfall tax и определится со ставкой

Решетников ожидает рост реальных зарплат в РФ в 2023 году более чем на 5%

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,5% до 5,3%

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });