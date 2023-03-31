Цены на золото завершают март рекордным ростом с 2020 года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Золото практически не меняется в цене вечером в пятницу и завершает март и первый квартал ростом примерно на 9%.

Квартальная динамика цен на золото может стать рекордной со второго квартала 2020 года, а месячный рост – максимальным с июля 2020 года, по данным Dow Jones Market Data.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18:45 по Москве выросли на 0,02%, до $1998,1 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в мае подорожало на 1,1% и стоит $24,25 за унцию.

Подъему драгметалла в уходящем квартале поспособствовали надежды, что Федрезерв может вскоре прекратить повышение ставок, а также повышенный спрос на защитные активы на фоне проблем у европейских и американских банков, пишет MarketWatch.

Цены на золото завершают март в плюсе "главным образом за счет спроса на надежные инвестиции после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также почти краха First Republic Bank и Credit Suisse", отметил портфельный управляющий GraniteShares Джефф Клирмен.

Опасения по поводу банковского сектора несколько улеглись в последнее время, однако ожидания, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставок, а может даже и начнет снижать их позднее в этом году, усилились, добавил эксперт.