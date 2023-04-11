Махмудов-младший покинет совет директоров "Сусуманзолота"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Сусуманзолото" 4 мая проведет внеочередное собрание акционеров, на повестку дня вынесено избрание совета директоров в новом составе.

Как следует из материалов "Сусуманзолота" к собранию, на 7 мест в совете номинировано 7 человек, и все они вновь представляют нового акционера - "Уральскую горно-металлургическую компанию" (УГМК).

В 2022 году по итогам годового собрания в совет директоров "Сусуманзолота" впервые вошли два представителя УГМК - заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам УГМК Алексей Игошин, а также директор по трансформации, сын бизнесмена Искандара Махмудова Джахангир Махмудов.

В августе УГМК завершила сделку по приобретению "Сусуманзолота" и в сентябре сформировала новый совет директоров - полностью из своих представителей. К Игошину и Махмудову добавились начальник управления корпоративных отношений УГМК Альберт Батршин, замгендиректора по внутреннему аудиту и контролю Александр Зубков, зам технического директора по горно-обогатительному производству Алексей Пушкин, а также директор по качеству и работе с драгоценными металлами компании "Уралэлектромедь" (входит в УГМК) Алексей Батуев и директор "УГМК-Инвест" Федор Кирсанов.

Теперь Махмудов и Кирсанов покинут совет, их места займут технический директор УГМК Андрей Паньшин и начальник отдела корпоративного мониторинга управления корпоративных отношений Андрей Васькин.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.