Экс-глава "Пятерочки" Сергей Гончаров будет развивать бизнес маркетплейса Ozon

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывший глава розничной сети "Пятерочка" Сергей Гончаров перешел в Ozon, где будет курировать развитие вертикали маркетплейса.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon, в пул задач Гончарова входит развитие всех бизнес-моделей маркетплейса: это и собственные продажи Ozon, и работа с продавцами и брендами, а также развитие быстрорастущих вертикалей - e-grocery, FMCG и др.

Гончаров возьмет на себя функционал Сергея Панькова, который являлся коммерческим директором Ozon, но принял решение покинуть компанию.

До Ozon Гончаров на протяжении около четырех лет возглавлял "Пятерочку" (покинул пост в январе 2022 года). До этого с 2018 года занимал должность директора по стратегии в X5 Retail Group. До этого работал в "Магните".

Бизнес-вертикаль маркетплейса является одним из крупнейших и ключевых блоков бизнеса Ozon. По итогам 2022 года доля маркетплейса в общем GMV Ozon составила 76,2% против 64,8% в 2021 году. Совокупный GMV Ozon, включая услуги, по итогам 2022 года составил 832 млрд рублей.

На Ozon представлено более 150 млн товарных наименований в более чем 20 категориях. При этом более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.