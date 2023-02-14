Банк "Траст" в 2023 году может продать 90% банка "Точка"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" в 2023 году может продать 90% группы "Точка", сообщил журналистам президент - председатель правления банка "Траст" Александр Соколов.

"По моим ощущениям, мы из банка "Точка" сможем выйти раньше, чем из компании "Балтийский лизинг". Мы уже находимся в диалоге с достаточным количеством участников. Порядка пяти потенциальных интересантов. Я не исключаю, что в этом году может быть сделка", - сказал Соколов.

Он напомнил, что "Точка" раньше работала как филиал банка "Открытие" (эту кредитную организацию в конце 2022 года у ЦБ РФ купил ВТБ).

"Мы приняли решение, что "Точка" должна быть полноценным банком, то есть не филиалом чьего-то банка", - отметил Соколов.

ЦБ РФ в начале февраля 2023 года выдал банку "Точка" универсальную лицензию.

"Когда мы будем продавать группу "Точка", естественно, она будет продаваться с банковской лицензией", - отметил глава "Траста". Он добавил, что с миноритариями "Точки" (10% в ней принадлежит менеджменту) у "Траста" складываются партнерские отношения.

На "Балтийский лизинг" тоже есть потенциальные покупатели, но их чуть меньше, чем на "Точку", заявил Соколов.

"Мы с этими активами работаем так же, как работали и работаем со всеми другими активами с точки зрения процессов и процедур. Цель – из этих активов так же выйти, естественно, с прибылью", - сказал он. По его словам, каких-то факторов, заставляющих "Траст" продать эти активы в 2023 году, нет.

При реализации этих активов "Траст" будет ориентироваться на цену, макроэкономическую ситуацию и прогноз развития этих компаний на ближайшее время.

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года сообщили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия АО "Точка" (сервис для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" тогда стало владельцем 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi – 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежало менеджменту "Точки" через компанию Catalytic People.

В середине сентября 2021 года Qiwi продала 40% "Точки" "Открытию" за 4,95 млрд рублей. В 2022 году "Открытие", у которого после сделки оказалось 90% акций общества, реализовало их "Трасту".

Группу "Балтийский лизинг" "Траст" также получил от банка "Открытие" в 2022 году.