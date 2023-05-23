Министр энергетики Саудовской Аравии раскритиковал МЭА, назвав его прогнозы неточными

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) зачастую ошибается при составлении прогнозов и тем самым создает нестабильность на энергетическом рынке, заявил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман.

"Есть такая организация - МЭА. Думаю, что она доказала, что необходим особый талант, чтобы постоянно ошибаться. И именно это она и делает", - цитирует агентство ЭФЭ министра, выступавшего во вторник на экономическом форуме в Катаре.

В частности, по его мнению, МЭА ошибалась с прогнозами в отношении России.

Саудовский министр, как отмечает ЭФЭ, предположил, что такие неточности МЭА вызывают нестабильность на рынке энергетики и мешают инвестициям в производство энергоресурсов.