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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В марте китайский экспорт в Россию взлетел на 136%

Импорт из России в Китай вырос на 40,5%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года китайский экспорт в Россию взлетел на 136%, импорт из России вырос на 40,5%, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Экспорт в страны АСЕАН подскочил на 35,4%, в Евросоюз - увеличился на 3,4%, в США - сократился на 7,7%. Импорт из США вырос на 5,6%, из ЕС - на 3,4%, а импорт из стран АСЕАН уменьшился на 2,2%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в марте составил $88,19 млрд, увеличившись вдвое по сравнению с $44,35 млрд в марте прошлого года. Прогноз аналитиков для этого показателя составлял $39,2 млрд.

Экспорт автомобилей, стали, одежды и пластика активно вырос в марте, тогда как поставки компьютеров и запчастей к ним, а также мобильных телефонов сократились.

Импорт меди упал на 19% на фоне роста цен и увеличения внутреннего производства. Тем временем закупки угля за рубежом взлетели в два с половиной раза, до максимума за три года. Импорт нефти увеличился на 22,5%, железной руды - на 14,8%, соевых бобов - на 7,9%.Объем китайских экспортных поставок в Россию в марте взлетел более чем в два раза - на 136%.

Управление также сообщило, что в целом в марте объем китайского экспорта вырос на 14,8% в годовом выражении и составил $315,6 млрд.

Рост показателя зафиксирован впервые с октября прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение показателя на 7%.

Объем импорта в марте сократился на 1,4% - до $227,4 млрд. Аналитики ожидали более резкого снижения, на 5%.

АСЕАН Евросоюз Китай США
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