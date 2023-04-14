"Автотор" начал сборку кроссоверов SWM китайского концерна Shineray

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор", ранее приступивший к промсборке автомобилей двух китайских брендов Kaiyi и BAIC, начал производство машин третьего бренда из КНР - SWM китайской группы Shineray.

Церемония запуска производства прошла 14 апреля. На конвейере "Автотора" теперь идет сборка трех моделей кроссоверов SWM: среднеразмерного G01, городского G01F и полноразмерного SWM G05 Pro.

"Автотор" и Shineray подписали соглашение о сотрудничестве и намерены разработать план развития производства до 2032 года, который будет включать в себя расчетную оценку предполагаемых инвестиций на каждом этапе реализации проекта в 2025-2032 годах. При достижении показателей экономической эффективности проекта стороны намерены разработать план по расширению производственных мощностей, сделав необходимые инвестиции. После выхода на определенный объем производства предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход от промсборки на выпуск по полному циклу - сварка, окраска, сборка. Предполагается постепенное повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей.

"Важно отметить, что наша совместная работа по перспективному развитию строится с учетом приоритетов развития российской автомобильной промышленности и предусматривает не только создание локального производства автомобилей марки SWM на мощностях нашего предприятия, но и углубление технологии, поэтапное наращивание уровня локализации производства", - сказал через пресс-службу председатель совета директоров "Автотор Холдинга" Валерий Горбунов.

Президент Shineray Жоу Жиангвен, чьи слова также приводятся в сообщении, отметил, что для группы "российский рынок является одним из важнейших зарубежных стратегических рынков". "В условиях углубления китайско-российской дружбы мы видим огромный потенциал рынка, а также возможности долгосрочного развития сотрудничества SWM с крупнейшим мировым контрактным производителем "Автотор". В то же время мы готовы к вызовам рынка, постоянно совершенствуем нашу продукцию, чтобы она лучше соответствовала потребностям российских потребителей", - сказал он.

Бренд SWM был основан в итальянском Милане в 1971 году и входит в портфель группы Shineray, работающей с 1997 года. Группа специализируется на НИОКР, производстве и продажах автомобилей, занимается мотоциклами, сельскохозяйственной и универсальной техникой. Владеет более чем 50 дочерними компаниями, имеет проекты в Италии, Германии, Сингапуре, Вьетнаме, Нигерии, Чили, Эквадоре и на других рынках.

В 2023 году "Автотор" уже начал промсборку моделей китайских Kaiyi и BAIC. В конце января стартовал выпуск среднеразмерного седана Kaiyi E5 с 1,5-литровым бензиновым двигателем. После начала его продаж планируется до конца года вывести на российский рынок еще три модели бренда. В апреле на конвейер "Автотора" встали две модели BAIC - компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus. Начало их продаж запланировано на II квартал. Планируется, что позже на местном рынке появятся еще пять моделей BAIC.