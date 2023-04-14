Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

"Автотор" начал сборку кроссоверов SWM китайского концерна Shineray

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор", ранее приступивший к промсборке автомобилей двух китайских брендов Kaiyi и BAIC, начал производство машин третьего бренда из КНР - SWM китайской группы Shineray.

Церемония запуска производства прошла 14 апреля. На конвейере "Автотора" теперь идет сборка трех моделей кроссоверов SWM: среднеразмерного G01, городского G01F и полноразмерного SWM G05 Pro.

"Автотор" и Shineray подписали соглашение о сотрудничестве и намерены разработать план развития производства до 2032 года, который будет включать в себя расчетную оценку предполагаемых инвестиций на каждом этапе реализации проекта в 2025-2032 годах. При достижении показателей экономической эффективности проекта стороны намерены разработать план по расширению производственных мощностей, сделав необходимые инвестиции. После выхода на определенный объем производства предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход от промсборки на выпуск по полному циклу - сварка, окраска, сборка. Предполагается постепенное повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей.

"Важно отметить, что наша совместная работа по перспективному развитию строится с учетом приоритетов развития российской автомобильной промышленности и предусматривает не только создание локального производства автомобилей марки SWM на мощностях нашего предприятия, но и углубление технологии, поэтапное наращивание уровня локализации производства", - сказал через пресс-службу председатель совета директоров "Автотор Холдинга" Валерий Горбунов.

Президент Shineray Жоу Жиангвен, чьи слова также приводятся в сообщении, отметил, что для группы "российский рынок является одним из важнейших зарубежных стратегических рынков". "В условиях углубления китайско-российской дружбы мы видим огромный потенциал рынка, а также возможности долгосрочного развития сотрудничества SWM с крупнейшим мировым контрактным производителем "Автотор". В то же время мы готовы к вызовам рынка, постоянно совершенствуем нашу продукцию, чтобы она лучше соответствовала потребностям российских потребителей", - сказал он.

Бренд SWM был основан в итальянском Милане в 1971 году и входит в портфель группы Shineray, работающей с 1997 года. Группа специализируется на НИОКР, производстве и продажах автомобилей, занимается мотоциклами, сельскохозяйственной и универсальной техникой. Владеет более чем 50 дочерними компаниями, имеет проекты в Италии, Германии, Сингапуре, Вьетнаме, Нигерии, Чили, Эквадоре и на других рынках.

В 2023 году "Автотор" уже начал промсборку моделей китайских Kaiyi и BAIC. В конце января стартовал выпуск среднеразмерного седана Kaiyi E5 с 1,5-литровым бензиновым двигателем. После начала его продаж планируется до конца года вывести на российский рынок еще три модели бренда. В апреле на конвейер "Автотора" встали две модели BAIC - компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus. Начало их продаж запланировано на II квартал. Планируется, что позже на местном рынке появятся еще пять моделей BAIC.

Автотор BAIC Group Китай Shineray Kaiyi Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников ожидает рост реальных зарплат в РФ в 2023 году более чем на 5%

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,5% до 5,3%

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%

Минэнерго не увидело оснований для отмены итогов конкурса ДПМ ВИЭ

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн б/с

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн б/с

Рубль перешел к укреплению к доллару с учетом позитива на мировых рынках капитала

Рубль перешел к укреплению к доллару с учетом позитива на мировых рынках капитала

"Система" 14 мая уйдет с LSE в связи с истечением разрешения властей РФ на GDR-программу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });