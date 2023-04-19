Экспортеры зерна из РФ могут получить право отказаться от части квоты на его вывоз

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна из РФ могут получить право отказаться от части полученных квот на его вывоз. Сформированный из отказов свободный объем квоты будет распределяться между другими участниками внешнеторговой деятельности.

Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития и размещенного на сайте regulatin.gov.ru.

Как говорится в пояснительной записке, проект предусматривает "установление возможности для участников внешнеторговой деятельности (ВТД) отказаться от части распределенного им объема тарифной квоты на вывоз зерновых культур (в 2023 году – в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления и в последующие годы – в период с 1 по 20 апреля включительно); установление возможности распределения между участниками ВТД свободного объема тарифной квоты по заявительному принципу (в 2023 году свободный объем квоты формируется из отказов, в 2024 году и в последующие годы – 10% от общего объема тарифной квоты плюс часть объемов от распределения основной квоты, уменьшаемой от результата выборки тарифной квоты в предыдущем календарном году (не распределяется до начала срока действия тарифной квоты) плюс последующие отказы)".

Свободный объем тарифной квоты будет распределять Минсельхоз по заявительному принципу последовательно в хронологическом порядке (дополнительный объем квоты получает первый обратившийся и т.д.). Дополнительный объем квоты могут получать только те экспортеры, которые уже имеют квоты, полученные при распределении по историческому принципу, и которые уже или исчерпали эти объемы или имеют заключенные контракты на поставку зерновых культур в этих объемах. Суммарный дополнительный объем квоты не может превышать 45% от первоначально выделенного этому экспортеру объема квоты.

Кроме того, при первоначальном распределении квоты (по историческому принципу) Минсельхоз будет применять коэффициент, характеризующий степень выборки экспортером объема тарифной квоты в предшествующем календарном году. Он будет рассчитываться индивидуально для каждого участника ВТД как отношение фактически использованного им объема квоты к выделенному объему (включая дополнительный) в предшествующем календарном году.

Предполагается также, что Минсельхоз будет ежедневно на своем сайте обновлять информацию о свободном объеме тарифной квоты.

Как сообщалось, в этом году объем квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составляет 25,5 млн тонн. Срок ее действия – с 15 февраля по 30 июня 2023 года.