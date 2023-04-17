Завершение повышения ставки ФРС не обязательно поддержит рынок акций США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок традиционно поднимался после завершения цикла повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, однако в этот раз ситуация может оказаться другой, предупреждают инвесторы и аналитики.

Согласно анализу Goldman Sachs, охватывающему период с 1982 года, индекс S&P 500 поднимался в среднем на 19% за 12 месяцев после завершения цикла ужесточения политики ФРС. Команда аналитиков Goldman, которую возглавляет Дэвид Костин, изучила шесть циклов подъема ставки ФРС, и рост фондового рынка отмечался после пяти из них.

Многие эксперты Уолл-стрит полагают, что Федрезерв завершит цикл увеличения ставки в текущем году. Аналитики Goldman скептически оценивают возможность ралли на американском рынке акций после этого.

Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что прибыль входящих в S&P 500 компаний в январе-марте упала на 6,8% - максимально со второго квартала 2020 года. При этом котировки акций компаний индекса являются довольно высокими по историческим меркам, несмотря на опасения рецессии в американской экономике, пишет The Wall Street Journal.

Американский фондовый рынок в этом году практически игнорирует опасения рецессии, отмечает газета. S&P 500 поднялся на 7,8% с начала года, Dow Jones Industrial Average - на 2,2%, Nasdaq Composite - на 16%.

Такой настрой инвесторов в значительной мере обусловлен устойчивостью американского рынка труда. Рост числа рабочих мест, который, по прогнозам многих аналитиков, должен был замедлиться вслед за подъемом ставки ФРС, остается уверенным. В марте количество рабочих мест увеличилось на 236 тыс., причем темпы роста хоть и стали минимальными более чем за два года, опережают доковидные уровни.

"Период спокойствия продолжается, поскольку пока мы не видим сигналов наступления рецессии", - говорит директор и инвестиционный стратег ClearBridge Investments Джефф Шульце.

Инфляция в США, хотя и начала замедлятся, по-прежнему остается существенно выше отметки в 2%, и это, вероятно, продолжит негативно сказываться на корпоративных прибылях в ближайшие несколько кварталов, отмечают аналитики.

Согласно прогнозу Goldman, прибыль компаний S&P 500 по итогам всего текущего года практически не изменится. Она увеличилась в среднем на 9% после завершения циклов подъема ставки, не сопровождавшихся рецессией, свидетельствует анализ экспертов банка.

"Один из факторов, который поддерживает роста фондового рынка США, - это устойчивость экономических статданных в первом квартале, - отмечает Шульце. - Однако важно помнить, что многие из этих данных запаздывают. И они не показывают нам того, что будет через 3-6 месяцев".

Некоторые инвесторы считают, что при высокой неопределенности в отношении того, когда Федрезерв завершит цикл подъема ставки и начнет ее снижение, а также в отношении перспектив рецессии, наилучшим вариантом станет создание портфелей, которые смогут выстоять при любом исходе.

"Я думаю, инвесторы часто делают ошибку, пытаясь чрезмерно анализировать и прогнозировать рыночные циклы, - говорит президент Wells Fargo Investment Institute Даррелл Кронк. - Возможно, позиционирование портфелей является более важным, чем такое прогнозирование".