В ФРС назвали чрезмерной реакцию рынков на данные о замедлении инфляции в США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Финансовые рынки чрезмерно отреагировали на данные о замедлении инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер.

"Это был лишь один отчет", - сказал Уоллер в ходе мероприятия в Сиднее, организованного UBS.

"Рынки, кажется, опережают ситуацию. Всем надо сделать глубокий вдох и успокоиться. Нам предстоит еще многое сделать", - приводит слова Уоллера Market Watch.

Опубликованный в прошлый четверг отчет министерства труда США показал замедление инфляции в стране до минимума с января текущего года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков в 8%.

Фондовый рынок США завершил прошлую неделю уверенным ростом: увеличение индекса S&P 500 составило 5,9% и было максимальным с июня, Nasdaq Composite показал самый существенный подъем с марта - 8,1%.

По словам Уоллера, опубликованные данные являются хорошим знаком, однако за последний год Федрезерв не раз видел сигналы замедления инфляции.

"Нам необходимо будет увидеть дальнейшие сигналы ослабления инфляции прежде, чем мы действительно начнем думать о том, чтобы убрать ногу с педали тормоза", - отметил он, говоря о подъеме ставок ФРС.

"Нам предстоит пройти длинный, очень длинный путь, чтобы замедлить инфляцию. Ставка продолжит повышаться, и она будет оставаться высокой какое-то время, до тех пор, пока мы не увидим, что она приблизилась к нашему целевому уровню", - сказал Уоллер.

В данный момент, по его словам, ФРС фокусируется на определении того уровня, до которого следует поднять ставку, и принятие этого решения будет зависеть исключительно от темпов инфляции.

"Худшее", что может сделать Федрезерв, это остановить подъем ставки и допустить новый скачок инфляции, отметил Уоллер.

Доллар США начал укрепляться относительно евро и иены на торгах в понедельник на фоне заявлений Уоллера.

В начале ноября ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд – до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.