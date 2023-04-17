Бельгийская Aliaxis хочет купить финскую Uponor за 1,8 млрд евро

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Бельгийский производитель труб Aliaxis рассматривает возможность приобретения финской Uponor Oyj за 1,82 млрд евро, говорится в сообщении Aliaxis.

Aliaxis уже принадлежит 5% Uponor, выпускающей оборудование для сантехники и систем отопления. Компания может предложить 25 евро за акцию финской фирмы, что представляет собой премию в 45% к цене на закрытие торгов в пятницу.

Aliaxis готова направить официальное предложение о покупке Uponor, если сумеет договориться о проведении due diligence и если совет директоров финской компании поддержит сделку.

Руководство Uponor выразило готовность оценить предложение и его выгоду для акционеров компании.

Акции Uponor подскочили в цене на 43% в ходе торгов в понедельник.