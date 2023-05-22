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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Бельгийская Aliaxis предложила финской Uponor выкупить ее акции по 25,75 евро за штуку

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бельгийский производитель труб Aliaxis направил публичную оферту о приобретении финской Uponor Oyj, говорится в сообщении Aliaxis.

Aliaxis готова заплатить 25,75 евро за бумагу Uponor, что на 49% выше цены на закрытие торгов 14 апреля - за день до того, как стало известно об интересе руководства бельгийской фирмы к совершению сделки. Таким образом, стоимость всей компании была оценена в 1,88 млрд евро.

Aliaxis уже принадлежит 20,16% Uponor, выпускающей оборудование для сантехники и систем отопления.

Uponor Aliaxis Финляндия Бельгия
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