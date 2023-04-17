Банк России выстроит систему шлюзов с зарубежными платежными системами

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России выстраивает систему шлюзов с зарубежными платежными системами, ведет активную работу по этому направлению с Турцией, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме.

В сентябре 2022 года карты платежной системы "Мир" перестали принимать в некоторых странах, в том числе в Турции, в связи с предупреждением OFAC, по которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России.

"Мы выстроили систему шлюзов между нашими платежными системами для того, чтобы мы могли оплачивать. Не во всех странах это работает, но мы будем продолжать. Зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Тем не менее, такие возможности будут появляться, в том числе мы с Турцией сейчас активно работаем", - сказала глава ЦБ.

"Но не перестаем настаивать и на том, чтобы карту "Мир" принимали", - отметила она.

По словам Набиуллиной, альтернативные варианты обсуждаются с каждой страной индивидуально. Среди них - предоплаченные карты или карты платежных систем этих стран.

Ранее представители турецкого турбизнеса предложили запустить для российских туристов систему депозитных карт, действующих во время отдыха в стране. Такую карту россияне смогли бы оплачивать рублями в России вместе с пакетом туроператора, а затем использовать ее для оплаты покупок и услуг, сообщала газета Daily Sabah.

Сейчас информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. На начало сентября 2022 года, карты "Мир" принимались в 11 странах: в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В марте 2023 года НСПК сообщала о начале приема карт "Мир" в банкоматах на Кубе.